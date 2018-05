INTERPELLATION: Alerte aux diplomates fantômes!

Au moment où des boursiers fictifs ont fini de faire exploser l’enveloppe budgétaire et disjoncter le système de paiement, nos chancelleries croulent sous le poids d’expatriés et diplomates fantômes dont la plupart sont issus du clientélisme électoral et parental. De la France aux USA en passant par l’Espagne, la Chine et l’Italie, de nombreuses sources ont câblé « Le Témoin » dans l’espoir d’interpeller le président de la République afin qu’il mette fin à cette pagaille diplomatique sans nom.



Pour mieux camper le débat, il nous plait de rappeler la dernière sortie du ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Lequel a d’abord reconnu les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie sociale et pédagogique des enseignants et des étudiants. Et surtout ces derniers dont l’enveloppe globale des allocations d’études s’élève à 52 milliards de cfa chaque année. Selon le ministre, cette enveloppe aurait explosé s’il n’avait pas demandé la comparaison de la base de données de la Direction des bourses et celle de la Faculté des Lettres. Une comparaison qui lui a permis de mettre à nu les affectations « virtuelles » suivies d’allocations de 28 000 boursiers fictifs dont 1 800 du troisième cycle. « Ces allocations fictives coûtaient 11 milliards cfa à l’État » avait déploré Mary Teuw Niane. Prenant son courage à deux mains, le ministre avait mis fin à cette fraude qui coûtait si cher aux finances publiques. Hélas, le ministère de l’Enseignement supérieur n’est que l’arbre qui cache la forêt de pratiques mortelles pour le Trésor national.



A preuve par ce qui se passe au ministère des Affaires étrangères. Car là où le ministre Mary Teuw Niane évoque le cas alarmant des boursiers fictifs, « Le Témoin » regrette la présence massive et permanente d’employés fantômes dans les ambassades et consulats du Sénégal à travers le monde. Dans la plupart de nos chancelleries ouvertes en Europe, en Amérique et en Asie, Chine notamment, les bâtiments abritent un personnel pléthorique et fantôme (chauffeurs, « conseillers », cuisiniers, secrétaires, standardistes, comptables, plantons, cameramen etc.). Naturellement, le budget national souffre de façon irrationnelle de cette situation compte tenu de la masse salariale destinée à des gens sans bureau, ni activité. Des gens qui n’ont que le mérite d’appartenir à une famille de ministres, de marabouts ou d’autorités politiques. Il est vrai que ces derniers temps, le président de la République a effectué de vastes mouvements au sein de la diplomatie sénégalais pour virer ou « remercier » chaleureusement de nombreux diplomates ayant atteint l’âge de la retraite. Ou ayant trop duré à leur poste sans avoir pris la carte de l’APR.



Des recrutés locaux sans bureau, ni activité



Mais l’urgence reste l’équation des employés et expatriés fantômes. L’exemple par l’ambassade du Sénégal aux Etats-Unis d’Amérique (USA) à Washington qui se trouve être la destination privilégiée du clientélisme politique ou parental. Dans cette chancellerie, nous révèle-t-on, il existe un fauteuil pour deux ! « A la comptabilité des matières, le vieux M. G âgé de 70 ans environ et un autre comptable se disputent la légitimé du poste. Sans compter cette dame récemment mariée qui vient de débarquer à l’Ambassade sans fonction. Des fois, elle reste des mois sans faire signe de vie. Une fois sur place, elle squatte les salons d’attente et les cafétérias avant de disparaitre sur la pointe des pieds », fustige une source diplomatique. En tout cas, le nouvel ambassadeur Momar Diop qui vient de remplacer Babacar Diagne aura du fil « diplomatique » à retordre face à ce personnel pléthorique et fantôme. Mais bénéficiant de solides protections en haut lieu, hélas ! Pire, ajoutent nos sources, des compatriotes ont été recrutés localement alors qu’aucun poste valable ne leur est confié. « Parmi eux, il y a quelqu’un était qui parti au Sénégal pour raisons familiales, mais qui, malheureusement pour lui, n’arrive plus à revenir aux USA puisqu’il tarde à obtenir un visa d’entrée. Ou de retour ! Et le gars continue toujours à percevoir son salaire estimé à près de 2 500 000 CFa comme tout employé ou salarié recruté local de l’ambassade.



Il existe aussi une autre « conseillère » économique plus absente que présente à l’ambassade. Parfois, cette fille reste plus de deux mois à Dakar prétextant une mission », se désole notre source. Aussi bien aux USA, en France, qu’en Espagne etc. où le Sénégal a ouvert des missions diplomatiques, le personnel légitime déplore et regrette d’être encombré par des travailleurs payés mais qui ne travaillent pas. Un phénomène qui est loin d’être anodin du fait qu’à Dakar, de jeunes diplômés et diplomates de carrière peinent à trouver du travail ou des affectations. Un diplomate en service au ministère des Affaires étrangères fait dans la délation. « Le président de la République n’a qu’à faire auditer les ressources humaines du ministère, particulièrement le personnel déployé dans les ambassades. Il verra apparaitre des gens qui sont restés 5 à 10 ans au ministère sans affectation et qui sont donc dans l’impossibilité de faire valoir leurs compétences à l’étranger. Pendant ce temps, on nous signale la présence de nombreux recrutés locaux et diplomates fantômes dans nos ambassades et consulats stratégiques à travers le monde », se désole notre interlocuteur, frustré.