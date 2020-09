INONDATIONS : LES FAMILLES RECEVRONT ENTRE 100 ET 200 MILLE F CFA

L’État apporte son appui aux populations impactées par les inondations par l’envoi de cash-transfert. Il s’agit d’une enveloppe de 2,5 milliards F CFA destinés à quelques dix mille ménages. Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, a présidé la cérémonie de remise symbolique, ce mercredi après-midi, 16 septembre, à Keur Massar où 2 400 familles sont recensées par la Mairie.



"C’est vrai nous avons commencé par Keur Massar mais c’est l’ensemble des sinistrés à l’échelle nationale qui seront concernés par ces opérations de cash-transfert. Et ces ménages ou familles recevront, chacun ou chacune, un montant entre 100 000 et 200 000 F CFA, selon le sinistre. Il y a aussi l’accompagnement en vivres mais aussi d’achats de produits phytosanitaires (désinfectants, etc)", a dit la tutelle. Avant d’ajouter : "la deuxième étape, c’est dégager les eaux des maisons et des concessions. Présentement les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité et de défense sont à pied d’œuvre pour pomper l’eau vers d’autres lieux, permettant de dégager les maisons sous les eaux. La troisième étape, c’est les investissements que l’État va réaliser en termes d’infrastructures structurantes. Nous avons tous constaté que dans pas mal de localités et ici même à Keur Massar, les questions d’assainissement restent à être réglées. Et l’État va s’y mettre".



Dans les prochains jours, annoncera-t-il, à l’occasion, Serigne Mbaye Thiam, son collègue en charge de l’Eau et de l’Assainissement, reviendra sur un bilan détaillé du Plan décennal de lutte contre les inondations mené depuis 2012.



La Banque mondiale (BM) était représentée à la cérémonie.