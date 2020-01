INIESTA : «?J'AIMERAIS REVENIR AU BARÇA?»

Le retour d'une légende ?

À l'occasion d'un évènement promotionnel organisé par son équipementier Asics à Barcelone, Andrés Iniesta en a profité pour s'exprimer sur son avenir. S'il reconnaît sa volonté d'aller au bout de son contrat avec le Vissel Kobe (il est encore engagé avec le club japonais pour deux saisons), le milieu de terrain de 35 ans a déjà une idée de reconversion : «?Je ne sais pas si j'aurais la force de continuer en tant que joueur. Mais devenir entraîneur me plairait beaucoup.?» La destination est d'ailleurs toute trouvée : «?J'aimerais revenir au Barça. Je me sens comme chez moi ici. Mais pour le moment, ce n'est qu'une envie et une hypothèse.?»

Cet évènement a également donné l'opportunité à l'homme aux 131 capes sous le maillot de l'Espagne de s'exprimer sur le Barça actuel : «?L'équipe, qui reste pour moi la meilleure du monde, joue avec un style qui me plaît. Les joueurs sont très forts et ils se battront sans aucun doute pour tous les titres cette saison.?» Avant - évidemment - d'aborder le sujet Neymar. Et le Catalan se montre plus nuancé quant à un retour du Brésilien : «?Évidemment, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde et ce serait un renfort de premier plan. Mais il faut voir si c'est vraiment nécessaire et si cela convient ou non.?»