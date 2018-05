INFRASTRUCTURES: Les chantiers du pôle urbain de Diamniadio‘’ avancent convenablement’’ (DG SOGIP)

‘’Il faut dire que ce n’est pas évident de réaliser de telles infrastructures en un si peu de temps, mais là c’est une véritable innovation. Les travaux avancent convenablement. Nous sommes dans le temps de l’action’’, a-t-il notamment indiqué.

M. Bâ s’exprimait à la fin d’une visite de presse sur les sites de quatre infrastructures en cours de réalisation dans le pôle urbain de Diamniadio.

L’équipe de journalistes a visité le chantier de la Gare des Gros porteurs, bâtie sur 11 hectares et exécutés à hauteur 40%.

Les journalistes se sont ensuite rendus au futur marché international qui couvre 24 hectares avec un taux d’avancement des travaux de 50%.

Il y a aussi le complexe sportif, avec une capacité d’accueil de 15.149 places, dont les travaux sont exécutés à hauteur de 80% et le centre des expositions d’une capacité d’accueil de 15.000 personnes. Ici, les travaux sont exécutés à hauteur de 25%.

‘’Ce sont des infrastructures qui vont favoriser le désengorgement de Dakar, mais surtout créer des emplois et avoir un impact positif sur notre économie’’, a dit le directeur général de la SOGIP.

Selon lui, ces infrastructures seront exploitées et rentabilisées dès leur mise en service.

‘’Nous sommes dans un pays en voie de développement, il nous faut des infrastructures rentables’’ a-t-il insisté.

M. Bâ a en outre assuré que ces infrastructures sont ‘’d’une excellente qualité’’, précisant que ‘’le sol de Dimniadio, certes gonflable, est apte à recevoir ces infrastructures’’.

‘’Nous sommes à l’aise sur cette question’’ a-t-il soutenu devant ses équipes qui sont, selon lui, sur les lieux ‘’24h sur 24’’.

La SOGIP s’inscrit dans la politique d’aménagement du territoire portée par le Plan Sénégal émergent (PSE) et a pour mission d’assurer le développement et la gestion des infrastructures publiques des pôles de Diamniadio et du Lac rose, indique un document remis à la presse.

‘’Cette mission couvre un large périmètre d’actions allant de la conception des projets d’infrastructures à leur réalisation en passant par la recherche d’investisseurs public ou privés, nationaux ou internationaux’’ ajoute la même source.

La SOGIP note le document ‘’intègre également l’exploitation, la maintenance et la rentabilisation financière de l’ensemble des ouvrages’’.