INFRASTRUCTURES: L’autoroute à péage n’est pas rentable pour Eiffage L‘ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot s’est prononcé ce vendredi à Dakar sur la révision du contrat de concession de l’autoroute à péage, réclamée par une bonne partie de la population sénégalaise et le chef de l’Etat, Macky Sall. Selon le diplomate, l’autoroute à péage n’est pas rentable pour Eiffage malgré les prix pratiqués.





Interpellé par la RFM au cours d’une émission «Eco-dev », le diplomate a indiqué que cette révision doit se faire dans le cadre d’une négociation dans laquelle chacun doit trouver son compte.

Il précise qu’ «on ne remet pas en cause un accord conclu entre un Etat et une entreprise privée comme ça. Ça se négocie et ça se discute. On annonce les paramètres pour faire en sortes que chacun trouve son compte, le consommateur, l’Etat pour le titre de la fiscalité de redevance, l’entreprise parce que les entreprises, vous en avez besoin pour investir ».



AAD Senxibar



