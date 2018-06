INFRASTRUCTURES- Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack: Les acteurs invités à travailler pour des délais de réalisation ’’ raisonnables’’

"C’est un projet dont la réalisation est attendue par les populations et par nous-mêmes acteurs territoriaux, élus locaux et nationaux. Chacun doit jouer sa partition pour que le projet se réalise le plus rapidement possible et dans des délais raisonnables", a-t-il notamment déclaré à l’APS.

Le chef de l’exécutif régional de Kaolack intervenait à l’issue d’un comité régional de développement (CRD) consacré à la mise en œuvre de ce projet d’infrastructure routière organisé jeudi dans la capitale du Saloum.

Des responsables de l’AGEROUTE, des élus locaux et autres acteurs concernés par la réalisation de cette autoroute ont participé à cette réunion d’information sur ce projet d’autoroute devant relier Mbour (région de Thiès) à Kaolack en passant par la ville de Fatick (centre) sur une longueur de 100 kilomètres, apprend-t-on de l’équipe de coordination.

"La réalisation de cette autoroute permettra une plus grande ouverture des régions du centre à la zone ouest du pays, notamment Thiès et Dakar. Elle va aussi favoriser un développement socio économique et améliorer la sécurité routière", a fait valoir M. Sall.