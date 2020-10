INCENDIE À LA MARINE : AUCUN DÉCÈS, UNE ENQUÊTE EN COURS

Il n’y a aucune perte en vie humaine. Mais, les dégâts matériels ne sont pas encore quantifiés. C’est la première lecture faite par l’armée qui a sorti un communiqué suite à l’incendie qui s’est déclaré, ce dimanche, dans un de leur entrepôt situé à la base navale, Amiral Faye Gassama situé au Port de Dakar.



Le sinistre qui s’était déclaré aux environs de 10h55mn a été éteint au bout de d’une heure et trente minutes (1h30mn), selon le communiqué du Bureau des Relations publiques de l’armée. « Tous les locaux et bâtiments adjacents au-dit magasin ont pu être préservés (...). Les causes de l’accident seront déterminées à l’issu de l’enquête qui sera diligentée dans les meilleurs délais », a promis le Directeur de l’Information et des Relations publiques de l’armée, le Colonel Mactar Diop.