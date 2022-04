IAM : Les péripéties de la rupture du contrat de l’ex-capitaine Touré

L’ex capitaine Oumar Touré, n’est pas au bout de ses peines. Radié des cadres de la Gendarmerie suite à ses sorties sur l’affaire de l’accusation de viol de la masseuse Adji Sarr par le député et opposant Ousmane Sonko, l’ancien enquêteur de la Section de Recherches de Colobane avait annoncé, en début de semaine, avoir entamé une nouvelle carrière dans l’enseignement en tant qu’enseignant en Sciences juridiques. Même s’il reste soldat de réserve de la gendarmerie malgré sa radiation des cadres, le capitaine entendait débuter une nouvelle vie civile.



Par une annonce sur sa page Facebook, il se dévoilait via une photo où il était entouré d’étudiants de l’Institut Supérieur de Management (IAM), un des plus illustres établissements d’enseignement supérieur au Sénégal. Moins de 48 heures plus tard, par le même canal, le voilà qui annonce la fin prématurée de sa collaboration avec ladite école, évoquant des pressions qu’auraient subies la Direction de l’IAM.

Selon nos informations, l’établissement a subi des pressions provenant d’autorités publiques et, contrairement à la rumeur qui s’est rapidement répandue, elles ne proviennent pas du ministère de l’éducation nationale mais plutôt du département des forces armées duquel dépend la gendarmerie. En haut lieu, nous indique-t-on, certains responsables de la hiérarchie auraient mal pris de voir sa décision de radier l’ex capitaine chahutée par ce qui est perçu comme un outrage, un pied de nez.



Déjà, la veille, c’est l’ancien député membre de la mouvance présidentielle, Moustapha Diakhaté, qui fait une sortie allant dans le même sens, évoquant une faute morale commise par l’IAM. « Dans une République, une école sérieuse ne peut offrir à un traitre à la gendarmerie, la possibilité d’exercer le noble métier d’enseignant. Pour ce qui les concerne, les Ministres des Forces armées et l’Enseignement supérieur doivent saisir l’IAM aux fins d’annulation du contrat qui lie le soldat Omar Touré », affirmait-il. Il semble que son conseil a été très bien suivi puisque dès le lendemain, les services qu’il a ainsi interpelés ont joint, par téléphone, la direction de l’établissement pour étaler leurs griefs.