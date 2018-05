Senxibar

Hypertension artérielle : La diététicienne, Marie Louise Gaye Diène donne des conseils aux hypertendus

Le but de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, le 17 mai, est de communiquer au public l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications médicales, et de fournir de l'information sur sa prévention, sa détection et son traitement. Leral.net a approché la diététicienne, Marie Louise Gaye Diène, qui a donné de précieux conseils en ce qui concerne l’alimentation de l’hypertendu.

