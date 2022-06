Hôpital le Dantec : L’état veut tirer 30 milliards de la vente des 3 hectares

Trente milliards de F Cfa. C’est le montant que l’État du Sénégal veut engranger dans l’opération de vente d’une partie de la surface foncière de l'hôpital Aristide Le Dantec, pour assurer le financement de la reconstruction d’une nouvelle infrastructure sur le site.



Du coup, selon une source proche du dossier qui s'est confiée au quotidien EnQuête, l’État pourrait bien se passer d’emprunt et de montages financiers complexes pour renforcer le plateau médical de cet hôpitinfrastructure al qui est bien connu et très fréquenté.

Trois hectares seront ainsi vendus, selon la procédure fixée par l’avis déjà publié dans la presse. Les 3,5 ha restants doivent constituer le site d’un hôpital plus moderne.



L’argent issu de la vente des terrains dont le prix au mètre carré ne devrait pas être en dessous de 1 million, sera hébergé dans un compte dédié.



Plusieurs réunions vont se tenir dans quelques jours entre les différents acteurs impliqués dans le projet dont le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis), le ministère de la Santé et l’administration de l’hôpital.