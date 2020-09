Hommage à El hadji Abdoul Aziz Sy, Dabakh ( 14 Septembre 1997 – 14 Septembre 2020) Par Adama Diouf

A Jamais dans nos cœurs ! Par Adama Diouf



Marabout au parcours atypique, connu pour sa piété et sa bonté, il a vibré nos cœurs de son vivant. La vie de Mame Abdou n’était pas ordinaire, mais plutôt une métaphore d’altruisme et de sainteté.







Bien qu’il ait quitté ce monde il y a quatorze ans, il est toujours présent dans les débats de crise comme celle nous vivons à l’instant. C’est dans ces périodes, de bouillonnement social et politique qu’il élevait sa voix pour faire baisser les pulsions et les pulsations.



Suffisant « Dabakh », pour que « Ton peuple te demande, là où tu es ? » Un peuple orphelin de toi. Un peuple délaissé, déboussolé et désorienté. Un peuple frappé par la perte de mémoire. Un peuple sous l’emprise des faux dévots. Un peuple abreuvé de mensonges par une classe politique malhonnête et indigne. Bref un peuple dont sa cité est en totale déconstruction.



Tel est l’état du Sénégal derrière toi. Ton Sénégal, que tu as tant aimé, tant donné.



Reconnaissant qu’il est ce Sénégal t’a rendu la monnaie en t’offrant ce que tout bon homme aurait souhaité avoir de son prochain : l’estime (sans faille) et le respect (inconditionnel). Tu fus non seulement leur marabout, mais leur protecteur, leur défenseur infatigable contre l’injustice et la tyrannie des plus forts



Tu n’a jamais cherché les grâces du pouvoir, ni pacté avec son « Roi ». Tu as toujours été du côté du peuple, des faibles.



Voilà tant de bienfaits qui font que nous te portons toujours dans nos cœurs !



Repose en paix là où tu es !