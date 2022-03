Hann Maristes : La Division Spéciale contre la Cybercriminalité fait tomber 20 hackers nigérians

Les éléments de la Division spéciale contre la Cybercriminalité ont démantelé un vaste réseau à Hann Maristes.



À en croire le quotidien Libération, 20 personnes de nationalité nigériane sont arrêtées et devraient être déférées au parquet.



Les mis en cause sont visés pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds et escroquerie en bande organisée en ligne…



Ils avaient loué un immeuble R+4 qu’ils avaient transformé en bureaux avec un lot impressionnant d’ordinateurs.



Ils appâtaient les gens dans les réseaux sociaux avec de beaux profils de femmes avant de les rançonner une fois qu’ils détenaient des images ou vidéos compromettantes.



Ensuite, ils menaçaient leurs proies de divulguer leurs images obscènes s’ils ne versaient pas de fortes sommes d’argent.