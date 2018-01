Société

HUMEUR: LE SAMES EN GRÈVE À PARTIR DE MARDI

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) annonce une grève nationale à partir de mardi dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action de lutte.



Ce mouvement de trois jours ‘’fait suite au dépôt d’un préavis de grève le 27 décembre et au point de presse organisé le samedi 13 janvier 2018 pour dénoncer la non application des accords signés avec le gouvernement du Sénégal depuis le 31 mars 2014’’, explique le SAMES, dans un communiqué reçu à l’APS.



Le syndicat ajoute que ‘’c’est pour ces raisons et pour avoir privilégié en vain le dialogue et la concertation que le SAMES a pris ses responsabilités afin que les autorités en fassent autant pour permettre au président de la République de corriger l’injustice sociale subie par les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes’’.

