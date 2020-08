HÔPITAL PRINCIPAL - LES CÉRÉMONIES DE LEVÉE DU CORPS SUSPENDUES

Trêve de cérémonies de levée du corps à l’hôpital Principal de Dakar. Le Directeur général dudit hôpital a mis à exécution le souhait du président de la République, Macky Sall de mettre fin aux rassemblements dans les structures sanitaires.



En effet, le médecin général, Pr Mame Thierno Dieng a annoncé la fin des cérémonies de levée de corps jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure, selon lui, s’inscrit dans la stratégie de lutte contre la pandémie à coronavirus. Ce, pour limiter la propagation de la maladie.



D’ailleurs, un peu avant cette décision, le directeur de l’hôpital avait fait une sortie pour déclarer : « Comme la plupart des malades sont décédés à l’hôpital Principal de Dakar, nous avons pu faire la traçabilité et ils sont tous infectés dans les cérémonies et principalement funéraires : les levées du corps, les enterrements. C’est des circonstances où la plupart des gens qui décèdent ont été infectés dans ça. Et le lieu d’infections est corrélé au profil socio-démographique. Parce que c’est essentiellement des marabouts ou des grands notables dans le pays qui vont volontiers dans ces cérémonies de ce pays ».