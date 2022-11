HLM : le lutteur Saloum-Saloum arrêté pour trafic de cocaïne et viol sur une de ses clientes

Le lutteur Saloum-Saloum devrait retourner en prison et y rester pour un bon moment. D’après Libération, il a été arrêté chez lui aux HLM pour trafic de cocaïne, viol et coups et blessures volontaires sur une de ses clientes.

Le journal indique que la victime vient de l’intérieur du pas. Elle était passée chez le lutteur pour acheter sa dose de cocaïne et la consommer sur place. Le prix de la drogue est fixé à 25 000 francs CFA.



La jeune femme de 24 ans restera chez Saloum-Saloum jusque tard dans la nuit. C’est ainsi que ce dernier vient lui annoncer que la dose qu’elle venait de consommer coûtait désormais 90 000 francs CFA.



Libération rapporte que Saloum-Saloum proposera à sa victime présumée des relations intimes, histoire de solder la différence. La dame refuse. Le lutteur se rue sur elle, la tabasse et la viole au moins à deux reprises, selon le journal.



Libérée de l’étreinte de Saloum-Saloum, la jeune dame se rend à la police et porte plainte. Les policiers débarquent chez le lutteur et l’arrêtent en même temps que sept autres personnes, dont quatre femmes, qui consommaient de la cocaïne.



C’est la quatrième fois depuis 2014 que Saloum-Saloum est arrêté pour une affaire de trafic de drogue.