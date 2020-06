HEURTÉ PAR UN VÉHICULE DE LA POLICE, UN JEUNE MANIFESTANT ADMIS AUX URGENCES

Les débordements nés de la série de manifestations contre le couvre-feu deviennent de plus en plus inquiétants. Après une première vague dans plusieurs localités dans la nuit du mardi au mercredi, une autre série d’émeutes a eu lieu la nuit dernière, occasionnant par endroits, des affrontements entre la police et les jeunes manifestants. A Kaolack, le pire s’est produit quand le jeune Alioune Diouf, a été violemment percuté sur la chaussée par le véhicule de la Police qui le pourchassait.



L’action, qui était filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par des curieux qui observaient la scène du haut de leur balcon, fait froid dans le dos et laisse croire que le conducteur du véhicule de la police aurait sciemment heurté la victime, actuellement admis aux urgences à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niasse et dans une situation critique. "Entre la vie et la mort", selon des témoins de la scène qui ont d’ailleurs propagé la rumeur de sa mort dès le début des faits.