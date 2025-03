Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi à Dakar, le mouvement Y’en a marre a affirmé que la loi interprétative proposée par le député de Pastef, Amadou Ba, était plus grave que le « quart bloquant » instauré par l’ancien président Abdoulaye Wade (2000-2012). Une déclaration qui n’a pas manqué de susciter des réactions, notamment celle de l’activiste et parlementaire Guy Marius Sagna, qui a vivement réagi à ces propos. Selon Guy Marius Sagna, une telle comparaison est infondée et ne reflète pas la réalité. « Dire que la loi interprétative est plus grave que le quart bloquant du président Abdoulaye Wade, c’est dire tout sauf la vérité. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Comparer les deux, c’est insulter nos intelligences », a-t-il déclaré, exprimant son désaccord avec la position du mouvement.