Guinée Conakry : Alpha Condé passe au premier tour selon des résultats préliminaires rendus publics par la CENI.

Les résultats provisoires globaux de la présidentielle seront communiqués par la commission électorale nationale indépendante (CENI) dans la journée du vendredi 23 octobre. Mais à mesure que des chiffres lui parviennent, l’organe chargé de l’organisation des élections du 18 octobre dernier a fait le point et a avisé l’opinion publique nationale et internationale.



De ce qui ressort des résultats préliminaires mais quasiment complets détenus par la CENI et communiqués par son président Kabinet Cissé depuis mardi sur sa page Facebook, Alpha Condé sort gagnant des élections au détriment de Cellou Dalein Diallo qui s’était pourtant proclamé vainqueur.



Selon l’Agence France Presse, le président sortant a obtenu 2,4 millions de voix sur 3,9 millions représentant 37 sur 38 circonscriptions électorales. C’est dire que Alpha Condé est presque certain de rempiler avec un score dépassant 50%.



Cette réélection qui devrait être confirmée par la Cour constitutionnelle risque de plonger le pays dans une nouvelle ère d'instabilité politico-sociale sous l'œil presque impuissant de la communauté internationale.



Les heurts post-électoraux ont occasionné une dizaine de morts parmi les partisans de l’opposant Cellou Dalein Diallo. Le candidat de l’Union des forces démocratiques de Guinée est « séquestré » chez lui à Hamdallaye depuis le lendemain du scrutin du 18 octobre.



Au sortir d’une rencontre avec des diplomates en poste à Conakry, le ministre guinéen de la Justice a justifié cette mesure par la nécessité de préserver la sécurité de l’opposant lui-même mais aussi par l’impératif d’assurer le maintien de l’ordre public. Une mission qui a désormais été assignée à l’armée, réquisitionnée à cette fin par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.