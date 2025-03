Guinée Bissau: Embalo expulse la Cedeao qui demande l’organisation d’élections

Le Président de la Guinée Bissau Umaro Sissoco Embalo a expulsé une mission de la Cedeao dans son pays qui travaillait sur un « projet d’accord sur la feuille de route pour la tenue d’élections législatives et présidentielles en 2025 ».



Dans son communiqué dimanche, l’organisation sous-régionale explique que c’est sur « instruction de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao », que le « le Président de la Commission de la Cedeao Omar Alieu Touray, a déployé une mission politique de haut niveau en Guinée Bissau du 21 au 28 février 2025 afin de soutenir les efforts des acteurs politiques et autres parties prenantes pour parvenir à un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue d’élections inclusives et pacifiques en 2025 ».



« La mission a été entreprise conjointement par la Cedeao et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). La Mission a été reçue en audience par le Président de la République, Umaro Sissoco Embalo », peut-on lire dans le communiqué poursuivant qu’elle a ensuite tenu des consultations avec un large éventail de parties prenantes nationales, y compris les autorités, les acteurs politiques, les entités chargées de la gestion des élections et les représentants de la société civile, ainsi que les partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux.



La mission, précise la Cedeao, « a pris note des questions et préoccupations soulevées par les parties prenantes au cours des consultations et salue l’engagement de toutes les parties prenantes en faveur d’un dialogue politique visant à favoriser un large consensus sur une feuille de route pour la tenue d’élections législatives et présidentielles en 2025 ».



Selon l’organisation, la mission a élaboré un projet d’accord concernant la feuille de route pour la tenue des élections législatives et présidentielles de 2025, et a commencé à le soumettre aux parties prenantes afin d’obtenir leur consentement.



« La mission a quitté Bissau le 1er mars au petit matin, à la suite des menaces d’expulsion proférées par Umaro Sissoco Embalo », déplore la Cedeao.



« La mission présentera son rapport au Président de la Commission de la Cedeao, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route consensuelle pour la conduite d’élections inclusives et pacifiques en 2025 », a rassuré l’organisation appelant « toutes les parties prenantes et les citoyens à rester calmes et à maintenir la paix et la tranquillité dans le pays ».



En fin de mandat, Embalo a décidé de prolonger son mandat de 9 mois. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a annoncé récemment que les élections présidentielle et législatives se tiendront le 30 novembre, bien que la date de la fin de son mandat soit contestée par l’opposition.



« Les élections (présidentielle et législatives) auront lieu le 30 novembre 2025. Je vais signer d’ailleurs un décret dans ce sens », avait déclaré M. Embalo à la presse, sans dire préciser la date de signature, avait révélé l’AFP.



La date de la fin du mandat du président Embalo est contestée depuis plusieurs semaines par l’opposition, qui considère qu’il arrivait à échéance le 27 février. Toutefois, la Cour suprême avait précisé début février que son mandat se terminait le 4 septembre.



M. Embalo avait prêté serment pour un mandat de cinq ans le 27 février 2020. Bien que la communauté internationale ait finalement validé son élection, celle-ci avait été contestée par le leader de l’opposition et ancien Premier ministre, Domingos Simoes Pereira.