Guinée-Bissau : Des militaires lourdement armés investissent la radiotélévision d’État

En Guinée-Bissau, des militaires lourdement armés et encagoulés ont fait irruption hier lundi 4 octobre dans les locaux de la radiotélévision d’État. Selon une source de l’agence de presse Lusa, ils ont « demandé à voir le directeur général ».

Quand ce dernier s’est présenté, il a reçu l’ordre de rendre les clés de son bureau et des voitures du service. Les militaires l’ont ensuite congédié, ainsi que tout le personnel de la radiotélévision bissau-guinéenne.

Le président Embalo confirme la présence de militaires dans le service

Dans un message publié dans la même journée sur X, le président Umaro Sissoco Embalo a confirmé la présence des forces de défense et de sécurité dans ce service d’État.