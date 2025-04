Guerre commerciale: la Chine stoppe les livraisons de Boeing, selon Bloomberg

La Chine a ordonné à ses compagnies aériennes de suspendre toute réception d'avions du constructeur américain Boeing, sur fond d'intensification de la guerre commerciale avec les Etats-Unis, a assuré mardi l'agence de presse Bloomberg.

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane allant jusqu'à 145% sur une grande quantité de produits chinois. En réaction, le géant asiatique impose des surtaxes douanières de rétorsion de 125% sur les marchandises américaines importées.

La Chine a également demandé aux compagnies aériennes du pays "de stopper tout achat d'équipements et de pièces détachées pour avions auprès d'entreprises américaines", selon Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier.

Ces ordres ont été émis par les autorités chinoises après l'imposition par Pékin la semaine dernière de ses surtaxes de 125%, d'après la même source.

Ces surtaxes font plus que doubler le coût des avions et des pièces détachées fabriqués aux États-Unis et arrivant sur le sol chinois. Dans les faits, elles auraient donc imposé un surcoût difficilement supportable pour les compagnies aériennes chinoises.

Selon Bloomberg, le gouvernement chinois envisage également d'aider les transporteurs qui louent des avions Boeing et doivent faire face à des coûts plus élevés.

Sollicités, le ministère chinois des Affaires étrangères et Boeing n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de l'AFP.

L'annonce par Donald Trump de sa campagne de droits de douane contre les produits importés, présentés comme devant remédier au déficit commercial américain, a ébranlé les marchés boursiers du globe et accentué les inquiétudes pour la croissance mondiale.

Le président américain a suspendu mercredi, et pour 90 jours, les droits de douane dits "réciproques" allant au-delà de 10%. Mais il maintient une forte pression sur la Chine.