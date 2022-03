Guerre Russie – Ukraine : le communiqué du président de l’Union Africaine, Macky Sall.

Le président en exercice de l’Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, et celui de la Commission de la même organisation, Moussa Faki Mahamat, ont exprimé « leur extrême préoccupation » face à « la très grave et dangereuse » situation en Ukraine.

D’abord, ils appellent « la fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l’Ukraine. »

Enfin, l’UA exhorte « les deux parties à l’instauration immédiate d’un cessez le feu et l’ouverture sans délai de négociations politiques sous l’égide des Nations Unies », afin « de préserver le monde des conséquences d’un conflit planétaire, pour la paix et la stabilité dans les relations internationales au service de tous les peuples du monde ».