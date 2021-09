Grosse coupure d'électricité: La Senelec s'explique

Plusieurs quartiers de Dakar ont ce mercredi matin, des perturbations dans la distribution de l’électricité. La Senelec, sur ces coupures, évoque un incident survenu au poste de Bel-Air.



Ce matin, les équipes sont sur le terrain, annonce Idrissa Traoré, le Directeur de l’exploitation du système et des achats de la Senelec, au micro de la RFM:



«Il y a eu un incident ce matin. C’était à 8h54’. Nous avons eu quelques perturbations qui ont été localisées au niveau du poste de Bel-Air, qui ont impliqué l’interruption d’alimentation de la clientèle de Dakar. 30 minutes après l’incident, on a réalimenté l’ensemble des clients de Dakar, c’est-à-dire dans la zone de Rufisque, Mbao, Hann ; etc.



Mais nous avons eu des difficultés pour réalimenter une heure de temps après, les clients qui sont au centre-ville, c’est-à-dire la zone de Bel-Air, la zone de l’Université, Fann, Point E, Mermoz, Aéroport, etc.



Actuellement, tout est revenu à la normale et l’incident a été localisé. Le diagnostic est en cours. Les équipes sont sur le terrain, à effectuer quelques corrections liées à cet incident. Mais il y aura une analyse approfondie qui sera faite pour qu’un plan d’action soit mis en place, pour éviter ce genre d’incidents à l’avenir."