Gratuité de l’eau et de l’électricité: conférence de presse conjointe de Serigne Mbaye Thiam et Mouhamadou Makhtar Cissé à 14H30

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement et celui du Pétrole et des Energies, tiendront à 14H30 (Gmt) une conférence de presse conjointe au Ministère de la Santé. Serigne Mbaye et Mouhamadou Makhtar Cissé vont expliquer aux Sénégalais les mesures prises par le président de la République, Macky Sall, concernant la gratuité de l’eau et de l’électricité pour les consommateurs de la tranche sociale, pour un bimestre, informe un communiqué transmis à PressAfrik ce lundi.



Le chef de l’Etat, Macky Sall avait, lors de son discours du 3 avril 2020, annoncé la somme de 15,5 milliards de F Cfa pour le paiement des factures d’électricité des ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre, soit environ 975 522 ménages. Et, 3 milliards de F Cfa pour la prise en charge des factures d’eau, 670 000 ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre ».