Grande mosquée de Tivaouane : Le comité de pilotage procédera à un audit financier et technique du projet

La grande mosquée de Tivaouane est en phase de finition, après deux ans de travaux et des milliards de francs CFA collectés. Face à la presse ce mercredi 20 septembre, pour les besoins d’une visite guidée, le comité de pilotage a promis de procéder à un audit financier et technique du projet. Ceci, par souci de redevabilité aux milliers de Sénégalais et d'étrangers qui ont participé au financement.

Le comité de pilotage déclare d’ailleurs qu’un cabinet indépendant a déjà été commis pour procéder à l’audit financier et technique dès la remise officielle des clés de l'édifice religieux.