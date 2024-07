Gouvernement : Le salaire des DG et des PCS dévoilé

Après le salaire du président de la République Bassirou Diomaye Faye, celui des directeurs généraux (DG) et des présidents de conseil de surveillance (PCS) a été révélé.

Les salaires ont été fixés par la commission d'évaluation des agences, en suivant l'importance des agences, qui ont été divisées en 4 catégories. La première est celle qui regroupe les agences les plus importantes du pays, comme l'Artp, Adie, Ageroute, etc. Les DG de ces entreprises sont rémunérés 5 millions FCFA et les PCS 2 millions par mois. Les membres du conseil de surveillance ne touchent pas de salaire fixe, mais reçoivent 300 000 Fcfa par session.

Pour les agences de catégorie 2 (Armp, Adepme, etc), les DG touchent 4 millions Fcfa, tandis que les PCS touchent 1 750 000. Les membres du conseil de surveillance touchent 250 000 par session.

Pour les DG d'agences de catégorie 3, le salaire est de 3 millions. Pour les PCS, il s'agit de 1 500 000 Fcfa. Les membres du conseil de surveillance sont rémunérés 200 000 par session.

Pour les DG d'agences de catégorie 4, le salaire est de 2 millions, pendant que les PCS reçoivent 1 250 000 Fcfa. Les membres du conseil de surveillance reçoivent 150 000 par session.