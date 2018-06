Senxibar

Gouvernement: Le projet de Loi de Finances rectificative 2018 adopté hier

SENXIBAR- Le projet de loi de Finances rectificative pour l’année 2018 tant attendu aussi bien par les créanciers que le gouvernement a été adopté hier en réunion de conseil des ministres rapporte le quotidien l'AS. Le ministre de l’Economie des Finances et du Plan ne perdra pas du temps pour transmettre ledit projet de loi à l’Assemblée nationale pour son adoption dans les meilleurs délais. Car, le gouvernement qui est acculé de toutes parts par ses créanciers, ne compte que sur la loi de Finances rectificative pour honorer ses engagements financiers. Dans le même sillage, le conseil des ministres a adopté aussi le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2019–2021 et le projet de loi de règlement gestion 2017.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre