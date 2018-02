Senxibar

Gossass: L’opposition mise au défi de présenter une offre politique alternative

SENXIBAR- Le Premier ministre Mahammed Boun Abadallah Dionne a mis au défi l’oppostion de présenter une offre politique alternative, si elle en a les capacités, plutôt que d’investir les réseaux sociaux rapporte l'Agence de presse sénégalaise(APS.



S’exprimant dimanche à Gossas, lors d’une rencontre avec les militants de la mouvance présidentielle, le chef du gouvernement sénégalais a invités les opposants au régime du président Macky Sall à travailler à la formulation d’une offre politique qui dépasserait celle représentée par le Plan Sénégal émergent (PSE), s’ils en ont les capacités.



’’Si elle (l’opposition) a des politiques meilleures que les bourses sociales ou la CMU (Couverture maladie universelle), elle n’a qu’à poser son offre sur la table et le peuple trenchera’’, a-t-il déclaré.



’’On ne bâtit rien en se cantonnant à faire de l’opposition dans les réseaux sociaux, alors que le président Sall lui est un homme de propositions pas d’opposition. Il y a une nuance entre les deux’’, a relevé le Premier ministre.



Selon lui, la classe politique sénégalaise se résumerait à deux profils, la classe politique sénégalaise dans son ensemble se résume à deux profils, le premier représentant intéressé aux problèmes des populations, en l’occurrence le chef de l’Etat Macky Sall.



Le second profil concerne des hommes politiques seulement intéressés a-t-il dit par le fauteuil présidentiel et "non par les problèmes des sénégalais". ’’Ce profil est symbolisé par l’opposition’’, a-t-il soutenu.





AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre