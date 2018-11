Golf Sud : La police démantèle une bande de 8 faussaires dont une femme

Une bande de faussaires est tombée dans les filets des policiers de Golf Sud lundi dernier. Au nombre de huit (8), les membres de la bande ont été alpagués en possession de 26 000 billets de faux dollars américains (près de 13 millions de francs Cfa). A en croire le commissaire de cette localité, la bande a été perdue par un appel anonyme faisant état d’un jeune homme qui détenait la somme de 700 dollars susceptibles d’être faux. «Le 19 novembre 2018, à 14h30 mn, suite à un appel téléphonique d’une personne voulant garder l’anonymat employée dans une boutique établie à l’Unité 3 des Parcelles Assainies faisant état d’une réception de 700 dollars susceptibles d’être falsifiés remis par le sieur M.D., avons instruit nos éléments de la Brigade de recherche de se rendre sur les lieux aux fins d’interpellations », a déclaré le Commissaire Thierno Diop. Sur sa lancée, il explique qu’arrivés sur place, les policiers ont procédé à l’arrestation de M.D âgé de 18 ans et domicilié à Cambérène 1. Et c’est ce dernier qui a dénoncé un de ses compères TG qui habite le même quartier. Toujours dans le cadre de l’enquête, 6 autres personnes ont été arrêtées «toutes de nationalité sénégalaise dont une femme âgée entre 18 et 50 ans» en possession «de 26 000 dollars, soit l’équivalent de 13. 400 000 francs Cfa.» Tout ce beau monde a été placé en garde-à-vue. Satisfait de cette collaboration entre forces de l’ordre et populations, le limier les exhorte à poursuivre sur cette lancée, pour que leur sécurité et celle de leurs biens puissent être correctement prises en charge.