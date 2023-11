Gisement gazier Yakaar-Teranga : Antoine révèle les causes du départ de la Compagnie Bp

Au Gisement gazier sénégalais Yakaar-Téranga, British Pétroleum (Bp) s’est retiré du projet. La raison : les divergences de vision entre la compagnie pétrolière et l’Etat du Sénégal. Hier, à l’Assemblée nationale, Antoine Félixe Diome a expliqué le fond du problème.



Ce samedi, devant les députés à l'Assemblée nationale, Antoine Félixe Diome, le ministre du Pétrole et des Énergies, a expliqué les raisons du départ de la compagnie pétrolière Bp du projet gazier Yakaar-téranga.

«Nous ne sommes plus alignés sur les capacités de production qui sont attendues journalièrement. Nous ne nous sommes pas entendus sur la date de production du ‘‘first gaz’’. Nous ne nous sommes pas non plus entendus sur la stratégie commerciale», a expliqué le ministre du Pétrole et des Énergies.