Gestion des fonds publics : la FSF convoquée par la Cour des Comptes

Selon DSports, les tensions internes au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF) n'ont pas échappé à la vigilance de la Cour des comptes, qui surveille de près cette institution depuis un certain temps. En conséquence, la Cour des comptes a décidé d'examiner minutieusement la gestion des dirigeants de la FSF.

Le président Augustin Senghor, son deuxième vice-président Abdoulaye Sow, ainsi que l'ancien président de la Commission des finances Abdoulaye Fall, ont été convoqués par les enquêteurs. Ces derniers, selon le site, cherchent à clarifier l'utilisation des fonds publics attribués à la Fédération, ainsi que les revenus générés par les différentes compétitions auxquelles le Sénégal a participé, telles que la Coupe du monde au Qatar en 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d’Ivoire en 2023.

Les dirigeants de la FSF ont été entendus peu de temps après les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la RD Congo (1-1) et la Mauritanie (1-0). Selon DSports.sn, la Cour des comptes a exigé que Me Augustin Senghor et son équipe soumettent rapidement une liste détaillée contenant toutes les informations relatives aux subventions, primes et revenus perçus durant la période de la Coupe du monde 2022 et des récentes compétitions africaines.