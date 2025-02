Gestion 2019-2024 : « Ils ont ruiné le Pays ! » s’indigne Diomaye Faye

De retour d’Addis-Abeba, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé sur RTS au sujet du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Tout en dressant un constat alarmant sur la gestion passée, qu’il juge désastreuse pour le pays, il a insisté sur la nécessité de transparence et a présenté ce rapport comme un exercice de reddition des comptes visant à informer les citoyens.



Le rapport de la Cour des comptes, évaluant la situation des finances publiques du Sénégal de 2019 au 31 mars 2024, rendu public jeudi dernier, a suscité une réaction ferme du chef de l’État. Le Président Bassirou Diomaye Faye, dans une déclaration sans ambiguïté, a insisté sur la nécessité de rétablir la transparence et la rigueur dans la gestion des finances publiques.



Selon le chef de l’État, son engagement à assainir les finances du pays repose sur le respect de la parole donnée aux Sénégalais et sur une volonté inébranlable de restaurer l’état de droit. « C’est la Justice qui nous l’exige. Nous avons juré de respecter la loi et de la faire respecter par tous les Sénégalais. Ce que nous faisons, c’est un devoir de responsabilité. Il n’y a rien d’extraordinaire. Cette démarche relève d’une stricte application des textes en vigueur », a déclaré le Président Diomaye Faye. Il a souligné que le rapport a mis en lumière des irrégularités graves, illustrant une gestion opaque et non conforme aux principes de bonne gouvernance.



Le rapport de la Cour des comptes révèle notamment un endettement alarmant qui pèse lourdement sur les finances du pays. « Les résultats de l’audit ont mis en exergue des manquements d’une gravité inouïe. Le poids de la dette du Sénégal est extrêmement important et a freiné nombre de nos ambitions et initiatives. En prenant nos fonctions, nous avons découvert un pays aux finances exsangues. Les fonds que nous espérions mobiliser pour relancer l’économie et améliorer le quotidien des citoyens sont quasi inexistants. La dette est colossale, les ressources financières sont maigres, alors que nous avons de grandes ambitions pour le Sénégal », a déploré le Président Faye.



Face à cette situation, le chef de l’État entend redoubler d’efforts pour apporter des solutions concrètes et répondre aux attentes des populations. « Si nous avions un seul engagement, aujourd’hui il est multiplié par dix. Nous devons trouver des solutions innovantes et durables pour sortir notre pays de cette impasse », a-t-il affirmé avec détermination.



Le Président Diomaye Faye a enfin réitéré son attachement à la transparence, à la bonne gouvernance et à la justice, affirmant que toutes les responsabilités seront situées et que des mesures appropriées seront prises pour garantir une gestion saine et rigoureuse des ressources publiques.