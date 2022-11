Général Moussa Fall, Me Dior Diagne, capitaine Touré : Sonko réclame leur audition

Après avoir été auditionné, Ousmane Sonko considère que le juge devrait aussi entendre d'autres personnes. Il s'agit du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, du commandant Abdou Mbengue qu'il accusa d'avoir été le bras armé de l'ancien procureur Bassirou Guèye, Mc Niass, dont une partie de sa déclaration a été élaguée selon le leader du Pastef, les avocats Abdoulaye Sow dit "Gaby" et Dior Diagne, et enfin du capitaine Touré.



En ce qui concerne ce dernier, Ousmane Sonko considère "qu'il ne méritait pas d'être renvoyé de la gendarmerie", car ayant simplement dénoncé les agissements du commandant Abdou Mbengue. "La seule fois que j'ai vu le capitaine Touré, c'était le jour où il est venu me remettre la convocation", a fait savoir Sonko.