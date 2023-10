Gaza: l'Iran appelle à une alliance des pays musulmans contre Israël

"Sur cette base, la République islamique d'Iran va essayer de mettre sur pied cette coordination aussi vite que possible en contactant les dirigeants des pays musulmans", a-t-il ajouté.

Le président iranien s'est également entretenu avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane, selon les médias d'Etat saoudiens et iraniens.

Dans son échange avec Bachar al-Assad, M. Raïssi a pointé que "contrairement à tous les traités internationaux", les Israéliens "assiègent Gaza et privent d'eau, d'électricité, de médicaments et de carburant les habitants opprimés".

Il a fustigé "la poursuite du génocide des Palestiniens", selon la présidence.

De son côté, le président Assad a souligné "la nécessité d'une action rapide" des pays arabes et musulmans "pour protéger le peuple palestinien" et "stopper les raids israéliens qui ciblent les enfants et les femmes" à Gaza, selon la télévision d'Etat syrienne.

L'Iran a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive meurtrière surprise lancée samedi contre Israël par le Hamas, un mouvement que Téhéran défend ouvertement depuis de nombreuses années.