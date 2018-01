Senxibar

GREVE: Les concessionnaires du nettoiement se radicalisent

SENXIBAR-Le ministre du Budget, a reçu hier les concessionnaires du nettoiement qui ont entamé une grève illimitée depuis hier rapporte le quotidien l'AS. Birima Mangara a suggéré aux concessionnaires de reprendre le travail samedi. Il s’engage à leur verser 4 milliards dès mardi prochain pour éponger la dette de 8 milliards. En sus, il a proposé à Bara Sall et ses collègues, un échéancier en vue d’apurer la dette. Seulement, cette proposition n’a pas enchanté les concessionnaires. Joint au téléphone dans la soirée, le coordonnateur des concessionnaires Bara Sall confirme la rencontre avec le ministre du Budget, mais dit-il, la proposition de Birima Mangara a été rejetée. Bara Sall et compagnie exigent d’abord le paiement d’une avance avant toute reprise du ramassage des ordures. En attendant que le gouvernement et les concessionnaires s’accordent. La grève se poursuit et ce sont les populations surtout de Dakar qui vont en pâtir. Déjà que les ordures commencent à joncher les artères de la capitale et les odeurs fétides polluent l’atmosphère. Curieusement, le ministre de tutelle Yaya Abdoul Kane n’a pas pris part à la rencontre.

