GREENPEACE ALERTE LES AUTORITÉS

La présence « suspecte » d’un bateau russe dénommé Vasiliy Filippov aux larges des côtes sénégalaises depuis une semaine inquiète Greenpeace Afrique qui déplore qu’un « navire qui a déjà fait l’objet d’accusations de corruption dans d’autres pays, ne saurait se retrouver dans nos eaux ».



L’On internationale demande aux autorités de s’y pencher pour y voir plus clair. « Ce chalutier d’une capacité de stockage estimée à plus de 2000 tonnes, contribuerait à mettre davantage la pression sur des ressources devenues de plus en plus rares dans les eaux sénégalaises », a alerté Greenpeace dans un communiqué.



L’organisation informe que le chalutier est arrivé « le 7 février 2023 et est en activité au large de la petite côte et de la Casamance depuis le 8 février 2023 ». Le docteur Aliou Ba, responsable de la campagne Océans de Greenpeace Afrique invite le ministère de la Pêche « à clarifier la présence de ce navire accusé de corruption » sous d’autres cieux.