Politique

GRAND PARTI: El hadji Malick Gakou s’insurge contre «l’incompétence récurrente » du Conseil Constitutionnel

El hadji Malick Gakou s’insurge contre «l’incompétence récurrente » du Conseil Constitutionnel statuant sur le projet de loi relatif au parrainage. Le Grand parti invite l’opposition à mettre en place une Cour constitutionnelle souveraine conformément aux recommandations des Assises Nationales et de la Commission Nationale de Réforme des Institutions. Dans le même sens, Malick Gakou demande aux leaders de l’opposition de renforcer l’unité d’actions et de mener le combat sur le terrain et au niveau international afin d’amorcer les luttes démocratiques idoines pour garantir à notre pays les gages d’un développement harmonieux. Par ailleurs, les militants sont invités à assurer une grande mobilisation à l’occasion du lancement ce samedi à Mbour, de la précampagne du Candidat de l’Espoir, le président Malick Gakou.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre