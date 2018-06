GOUVERNEMENT: Voici le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 6 juin 2018

Entamant sa communication sur la consolidation du dialogue national autour de la gouvernance vertueuse, transparente de nos ressources naturelles et la Conférence nationale sur le développement durable le Chef de l’Etat salue la bonne tenue de la troisième édition de cette rencontre.





Ainsi, le Président de la République salue la participation remarquable de tous les acteurs concernés, félicite le ministre de l’Environnement et du Développement durable et ses services pour le succès de ces assises ainsi que la pertinence des recommandations retenues.



En outre, le Chef de l’Etat rappelle sa décision, prise en 2014, d’instituer l’organisation de la Conférence nationale sur le Développement durable pour marquer davantage sa volonté de préserver et de valoriser, avec l’implication effective de toutes les forces vives de la Nation, notre patrimoine de ressources naturelles face aux risques écologiques et économiques et les dégradations de l’Environnement.



Dès lors, le Président de la République indique que c’est dans cet esprit que le Comité d’Orientation stratégique sur le Pétrole et le Gaz (COS- PETROGAZ) a été mis en place et l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) créé, pour consolider la dynamique de gestion concertée, responsable et transparente des ressources naturelles du Sénégal.



A ce titre, le Président de la République informe le Conseil du lancement, le 12 juin 2018, des travaux du Dialogue national sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières afin d’instaurer une Gouvernance inclusive et transparente de nos ressources naturelles et d’asseoir un consensus national durable sur les orientations stratégiques qui encadrent le développement, au service exclusif de la Nation, de l’industrie pétrolière et gazière.



Poursuivant sa communication autour de la bonne organisation des examens et concours sur l’ensemble du territoire national, le Président de la République se félicite du réaménagement consensuel du calendrier scolaire et de la stabilisation progressive de la situation dans les universités et écoles d’enseignement supérieur.



Ainsi, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour une parfaite organisation des examens et concours, notamment le Baccalauréat, sur l’ensemble du territoire national en veillant notamment, à l’implantation optimale des centres d’examens, à la sécurisation impérative des épreuves des différents examens et au paiement, à temps, de toutes les indemnités et autres frais réglementaires accordés aux enseignants examinateurs et superviseurs.



Rappelant par ailleurs, l’importance stratégique de la modernisation du système de transport dans la consolidation des activités économiques sur l’ensemble du territoire national, le Président de la République engage le Gouvernement, sur la base de modes de financement adaptés, à soutenir les initiatives et partenariats innovants afin d’intensifier le renouvellement du parc national de véhicules de transport, notamment celui des gros porteurs.



A ce titre, le Président de la République demande également au Gouvernement de procéder, dans les meilleurs délais, à l’évaluation technique et financière de tous les programmes de renouvellement des véhicules de transport urbains et interurbains mis en œuvre.

Le Chef de l’Etat a terminé sa communication sur le suivi de la coopération, des partenariats et son agenda diplomatique.



Le Premier ministre a rendu compte de la coordination des activités gouvernementales.



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur à fait le point de la situation africaine et internationale.

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a rendu compte de l’état d’avancement de la préparation de la campagne agricole.





Le ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie a fait part aux membres du Conseil de l’évaluation à mi-parcours, du Programme décennal de Gestion des Inondations (PDGI 2010 – 2022).



Le ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME, a fait une communication portant sur la création de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF).



Le ministre en charge du suivi du PSE a fait le point de l’état d’avancement des projets et réformes.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté :

- le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier les conventions sur les Privilèges et immunités du Fonds mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme ;

- le projet de loi portant Code des Communications électroniques ;

- le projet de loi portant statut du « DAARA ».

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

- Monsieur Oumar SOW, Géographe Urbaniste, est nommé Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie ;

- Monsieur Mamadou Alpha SIDIBE, Géographe, précédemment Directeur de l’Aménagement et de la Restructuration des Zones d’Inondation, est nommé Directeur de la Prévention et de la Gestion des Inondations au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie ;

- Monsieur Al Hassane DIOP, Economiste, précédemment en service à la Direction des Financements et des Partenariats Public-privé, est nommé Directeur des Financements et des Partenariats public-privé au ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, poste vacant ;

- Monsieur Mamadou Alhousseynou SARR, Ingénieur-statisticien-économiste, est nommé Directeur des Stratégies et de la Prospective au ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, poste vacant ;

- Monsieur Ibra DIAKHATE, Aménagiste, titulaire d’un DESS en Aménagement, Décentralisation et Développement territorial, est nommé Inspecteur technique au ministère du Tourisme.

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Porte-parole