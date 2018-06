Senxibar

GOUVERNANCE: Macky SALL veut garantir "une gestion inclusive, sereine et durable" des hydrocarbures

Le président de la République, Macky Sall, a exprimé mardi son ambition de garantir "une gestion inclusive, sereine et durable" des ressources pétrolières et gazières par la maîtrise des enjeux sécuritaires, géostratégiques et économiques.



AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre