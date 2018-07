GOUVERNANCE: L’OFNAC veut vulgariser les fondements de la déclaration de patrimoine

La corruption est facilitée "par une mauvaise connaissance des fondements de la déclaration de patrimoine et une incompréhension des critères d’assujettissement" de la part des personnes concernées, a-t-il fait observer lors d’un déplacement dans la capitale du Baol.

Selon Mme Fall, dans son plan annuel de travail, l’OFNAC fait de la sensibilisation dans toutes les régions du Sénégal, dans le but de "communiquer et sensibiliser" sur le système sénégalais de déclaration de patrimoine dans les localités hors de la région de Dakar, le but de ces missions étant aussi de "maitriser la base de données des assujettis".

Abordant la question de la compréhension des textes régissant la déclaration de patrimoine, elle évoque deux catégories, la première relevant du "critère institutionnel".

Ce premier volet concerne le président de la République, le Premier ministre, les ministres ainsi que le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

La seconde catégorie regroupe "les administrateurs de crédits titulaires, secondaires ou suppléants", ainsi que "les comptables publics qui effectuent des opérations qui atteignent 1 milliard de FCFA l’année’’, a-t-elle expliqué.