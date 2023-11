Lors du sommet du G20, Vladimir Poutine a interpellé les leaders mondiaux en soulignant l’indifférence face à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, tout en revenant sur la tragédie en Ukraine.



"Et l'extermination de la population civile en Palestine, dans la bande de Gaza, ça ne vous heurte pas? Le fait que les médecins doivent opérer les enfants, agir avec un scalpel sur un corps d'enfant sans anesthésie, ça ne vous heurte pas. Et quand le secrétaire général des nations unies a dit que gaza s'est transformé en cimetière pour enfant, cela ne vous préoccupe pas", a lancé le président russe aux président occidentaux, membres du G20.



Le président russe a questionné le manque de réaction face aux événements choquants, tels que l’extermination de la population civile à Gaza. Il a souligné la nécessité de mettre fin aux actions militaires et a rappelé que la Russie était ouverte au dialogue, mais que des obstacles subsistent, notamment le décret de Kiev interdisant tout dialogue avec lui.

Sur le plan économique, Poutine a attribué le stress économique mondial à des politiques macroéconomiques irresponsables, plaidant pour une coopération internationale mutuellement bénéfique.

En illustrant cet engagement, il a mentionné l’envoi de navires transportant gratuitement du blé russe vers plusieurs pays africains, soulignant la volonté de la Russie de remplir ses obligations dans le domaine des exportations alimentaires.