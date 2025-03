Fuite de gaz sur le champ GTA : verdict des travaux de réparation

«Ce mercredi 12 mars 2025, l’opérateur du projet gazier GTA, BP, a notifié la réussite de l’installation de l’équipement réparant le puits A02 sur lequel une fuite avait été notifiée le 19 février 2025.» C’est en ces termes que le communiqué conjoint des ministères de tutelles sénégalais (Énergie, Pétrole et Mines) et mauritanien (Environnement et Transition écologique), repris par Le Soleil, annonce le succès des travaux de réparation du puis endommagé au niveau de la plateforme du champ gazier que les deux pays ont en partage.

«À ce jour, poursuit la même source, les tests et les observations réalisées indiquent l’absence de fuite. Les images satellitaires, prises après l’intervention, n’ont pas révélé de présence de bulles ou de condensats à la surface de l’eau.»