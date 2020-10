France: plusieurs victimes dans une attaque au couteau à Nice, l'auteur interpellé

Attaque au couteau à la basilique de Nice : Trois morts, le parquet antiterroriste saisi

NICE - Une attaque au couteau est survenue ce jeudi 29 octobre au matin à Nice. Une source policière annonce qu’au moins une personne a été tuée et que l’auteur présumé des faits a été interpellé. Dans la matinée, deux nouvelles victimes ont été constatées (dont une qui avait réussi à fuir dans un bar), ce qui porte à trois le nombre de morts. Parmi eux, figure le gardien de l’église, a fait savoir le maire Christian Estrosi.

Sur Twitter, il a indiqué que “que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame”. Il a aussi précisé que le mode opératoire de l’assaillant était proche de celui utilisé par l’homme qui a récemment assassiné Samuel Paty. L’édile a réclamé enfin la fermeture de tous les lieux de culte.

Le parquet antiterroriste a annoncé se saisir de l’enquête pour assassinat et tentative d’assassinat. L’agresseur a été blessé lors de l’intervention de la police et transporté à l’hôpital, selon une source policière. Il a crié “Allah Akbar” lors de la commission de ses actes, a-t-on assuré de même source, confirmant les propos de Christian Estrosi. Lors de son interpellation, il a dit s’appeler “Brahim” et être âgé de “25 ans”.