Fraîchement nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck vient d'effectuer une épuration de ses nouveaux locaux. Tout le personnel du cabinet de son prédécesseur, Aminata Touré, est remercié. Conseillers spéc

Le Parti démocratique sénégalais (Pds), via son Pape, n’a pas tardé à jeter de l’huile sur le feu en maudissant la new team de Macky Sall ainsi que ses néo-alliés.

Abdoulaye Wade reprend du service et invite les patriotes soucieux de la restauration de notre démocratie, du respect, de la défense et de la promotion des libertés, au sein d’un large front pour faire face aux dérives incessantes et intolérables du régime.

Il n’a pas cherché de midi à 14h pour désavouer et récuser au passage Antoine Diome, promu ministre de l’Intérieur. Il a dépeint ce dernier comme un magistrat aux ordres qui a abandonné depuis longtemps tout sens d’impartialité.