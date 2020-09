Football l Le Sénégal jouera le Maroc et la Mauritanie en octobre

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a trouvé des sparring-partners pour les prochaines dates Fifa. Il s’agit du Maroc et de la Mauritanie qui seront au menu des « Lions » les 9 et 13 octobre prochains.



C’est officiel ! Le Sénégal jouera contre la Mauritanie en match amical. L’idée avait été agitée ces derniers jours depuis que la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (Ffrim) a donné l’information que n’avait pas confirmée la partie sénégalaise. C’est chose faite lundi par la Fsf, via un communiqué. Le Sénégal disputera deux matches contre le voisin mauritanien et le Maroc.



« La Fédération sénégalaise de football a retenu, après concertation avec le sélectionneur national, le principe de la tenue de matches amicaux à l’occasion de la fenêtre Fifa du mois d’octobre 2020 », informe le document de la Fsf. Selon l’instance fédérale, « un accord a été trouvé avec les Fédérations sœurs du Maroc, la Frfm, et de Mauritanie, la Ffrim ». Les « Lions » affronteront d’abord le Maroc le vendredi 9 octobre 2020, à 19 heures, à Rabat. Quatre jours plus tard, le mardi 13 octobre 2020, les protégés d’Aliou Cissé livreront leur deuxième matche contre la Mauritanie, à 19 heures, au stade Lat Dior de Thiès. Ces rencontres, selon l’instance fédérale, entrent dans la perspective de la reprise des matches éliminatoires de la Can 2021 en novembre 2020 après une année d’arrêt.



La Fsf a tenu à préciser que ces matches amicaux, « compte tenu du contexte de pandémie, se tiendront dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités des pays concernés avec le recours au huis clos pour préserver les acteurs, officiels et supporters ».