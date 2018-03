Sport

Football-Sélection: Aliou CISSÉ en conférence de presse, ce mercredi

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, anime une conférence de presse, mercredi, à partir de 10 heures, à la salle de conférence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), annonce l’instance dirigeante dans un communiqué.



A cette occasion, le sélectionneur national va publier la liste des joueurs sélectionnés pour les deux matchs amicaux devant opposer le Sénégal à l’Ouzbékistan (23 mars) et à la Bosnie, le 27 mars, ajoute la même source.



En attendant ces deux rencontres, l’équipe nationale de football va disputer deux matchs de préparation à Casablanca (Maroc) et au Havre (France).



Outre ces deux premiers matchs amicaux en perspective de la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet), à laquelle le Sénégal va participer, les Lions vont disputer trois autres avant le Mondial, contre le Luxembourg, le 31 mai, la Croatie, le 8 juin, avant la dernière contre un adversaire à déterminer.



Au premier tour de la Coupe du monde 2018, les Lions joueront respectivement contre la Pologne (le 18 juin), le Japon, le 24, et la Colombie, le 28 juin.

AAD Senxibar

