Football-Perspectives: Un titre continental en 2019, "l'objectif principal des lions ’’,rappelle le président de la FSF

"Il me plait, en ce premier jour de l’an 2018, de vous souhaiter à tous une excellente année où chaque jour qui passe sera meilleur que le jour précédent. Surtout, que notre équipe nationale puisse réussir une participation positive à la Coupe du monde afin de mieux préparer la prochaine édition de la Coupe d’Afrique en 2019 dont le trophée reste l’objectif principal aussi longtemps que le Sénégal ne l’aura pas gagné", écrit-il.

Dans cette perspective, 2018 sera "un nouveau tournant décisif" de l’évolution du sport sénégalais, a-t-il assuré dans ce discours adressé en particulier au monde du football, présidents de clubs, membres des instances fédérales, ainsi qu’à la presse.

Le président de la FSF a invité "tous les acteurs et dirigeants à se mobiliser dans l’union des cœurs afin de réussir à relever les défis communs", estimant que "l’espoir est permis".

Il est revenu sur l’année qui vient de s’achever et la CAN déroulée au Gabon et marquée par une participation sénégalaise "pleine de promesses mais qui avait fini par laisser un goût d’inachevé".

"La déception n’a pas eu le temps de faire long feu qu’en fin d’année, nos Lions nous ont gratifiés d’une qualification à la prochaine Coupe du monde Russie 2018, la deuxième de l’histoire de notre Football. 2018 sera donc par la force de l’histoire un nouveau tournant décisif de l’évolution de notre sport roi", ajoute Me Senghor.

Les Lions du Sénégal, quarts de finalistes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017, sont qualifiés pour la prochaine coupe du monde.

Ils partagent la même poule que la Pologne, le Japon et la Colombie.

Le Sénégal avait réussi une participation remarquée au Mondial 2002, en atteignant les quarts de finale, pour une première participation à cette compétition.

En juin 2017, l’équipe du Sénégal avait entamé les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019 avec une victoire 3-0 face à la Guinée équatoriale (groupe A) à Dakar.

Grâce à cette victoire, les Lions se sont installés à la première place du groupe A, juste devant l’équipe de Madagascar.

La Confédération africaine de football (CAF) a reporté la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, initialement prévue en mars prochain, afin de permettre aux représentants africains de mieux se préparer à la Coupe du monde 2018.