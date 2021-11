Football-Éliminatoires Coupe du monde 2022/Zone Afrique (6e j G.D) : palabres à Yaoundé entre Lions Indomptables et Éléphants, un duel pathétique

Ce soir, vers les coups de 19 heures à Yaoundé, un choc dramatique va opposer le Cameroun (2e, 12 pts) à la Côte d’Ivoire (1e, 13 pts), pour l’octroi de l’unique ticket qualificatif pour les Barrages de mars. A l’issue de cette rencontre, un grand du continent africain va trepasser. Pathétique.



Ce soir, tous les férus de football africain auront les yeux rivés sur les petits écrans des télévisions, pour suivre le gros choc qui va opposer Lions Indomptables du Cameroun au Éléphant de la Côte d’Ivoire. Ces 2 mastodontes du football africain, qui comptent 7 trophées continentaux à eux deux ( 5 pour le Cameroun, 2 pour la Côte d’Ivoire) et 10 participations en Coupe du monde (7 pour les Indombtables dont un quart de finale en 1990 et 3 pour les Eléphants), ont eu le malheur de partager le même groupe. A l’issue de leur duel de ce soir, l’un de ces deux monstres sacrés du ballon rond africain va rester à quai. La Côte d’Ivoire, premier du groupe avec 13 points et ayant battu son adversaire lors du match aller à Abidhan (2-1), en ballottage favorable, aura besoin d’un nul ce soir à Yaoundé pour valider son ticket. L’adversaire, le Cameroun, n’est plus à présenter en Afrique, du fait de ses hauts faits d’armes partout sur les terrains du continent, et dos au mur, les Indomptables ont toujours eu les ressources nécessaires pour renverser les situations compromises.



On se rappelle de ce fameux match du 04 septembre 2005 à Abidjan pour les besoins des Éliminatoires de la Coupe du monde 2006. Ce jour là, en position de dauphins, Eto’o fils et ses partenaires avaient besoin d’une victoire pour reprendre le fauteuil de leader aux Drogba, Zokora et compagnie. Dans le bouillant stade Félix Houphouet Bougny rempli comme un œuf, le Cameroun, en commando, dompta la Côte d’Ivoire (3-2), grâce à un triplé d’Achille Webo, avant de lâcher prise à domicile, quelques semaines plus tard, en concédant le nul face à l’Égypte en se permettant le luxe de rater un penalty dans les ultimes secondes du match par Pierre Wome Nlend, ce qui permit aux Éléphants une première participation inespérée à la Coupe du monde 2006.

Donc, pour ce soir, Toto-Ekambi, Choupo Moting, Ngadeu et leurs partenaires, revanchards, voudront marcher sur les traces de leurs illustres aînés, Eto’o Fils, Djemba Djemba, Jean 2 Makoung, pour ne citer que ceux là. Mais en face, Gradel Alain, Jean Michel Seri, Sébastien Haller et Kessié, voudront offrir au pays de la Lagune Ebrié, une 4ème participation au Mondial, et cela passerait par un bon résultat à Yaoundé avant de parachever le job lors des Barrages. Ce sera un duel à mort entre les 2 maîtres de la savane africaine. Ce sera une question de survie, entre Lions et Éléphants. Les empoignades seront rudes et violentes et il y’aura une véritable bataille de tranchées sur la pelouse.