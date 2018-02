Sport

Football: Augustin SENGHOR intègre officiellement le comité exécutif de la CAF

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a officiellement intégré le comité exécutif de la Confédération africaine de football, vendredi à Casablanca, lors de la 40e assemblée générale de l’instance continentale, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



Seul candidat au poste de représentant de la zone ouest A, le président de la FSF a été élu par acclamation des délégués présents lors de cette rencontre pour un mandat d’un an.



Me Senghor, en se faisant élire au conseil exécutif de la CAF, intègre ainsi le gouvernement de l’instance dirigeante du football où le Sénégal était absent depuis 2002 et le départ de Mawade Wade, décédé deux ans plus tard à Saint-Louis à la suite d’une longue maladie.



Le président de la FSF, élu sans discontinuité depuis 2009 à la tête de l’instance en charge de la gestion du football sénégalais, prend la place du Guinéen Almamy Kabélé Camara à la CAF, ce dernier ayant préféré garder son fauteuil au conseil de la FIFA, l’instance mondiale.



A la faveur de ses nouveaux textes, la CAF a interdit le cumul des mandats, ce qui a permis d’élire outre Me Senghor, trois autres dirigeants africains au comité exécutif.



Les personnalités dont ils prennent la place au sein du comité exécutif de la CAF ont tous décidé de se libérer de leurs responsabilités mais il reste tout de même membre de droit du gouvernement du football africain selon ses nouveaux textes.



Me Augustin Senghor intègre donc le comité exécutif de la CAF en compagnie du Burkinabé Sita Sangaré pour la zone ouest B, du Libyen Jamaal El Jaafi pour la zone nord et du Centrafricain Edouard Ngaissona pour l’Afrique centrale.



Ce dernier a battu son adversaire gabonais par 30 voix contre 23, lors de la seule élection ayant eu lieu lors de l’AG de ce vendredi, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de sa secrétaire générale Fatma Samoura.



Côté sénégalais, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saer Seck, a été reconduit au sein de la commission d’appel de la CAF.

APS

AAD Senxibar

