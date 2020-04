Fonds Force-Covid-19- Parcours d’un militaire atypique : Le Général François Ndiaye, un leader né

Le Général François Ndiaye a fait sa formation militaire à l’Académie Royale Militaire de Meknès (Maroc). Il a obtenu ses diplômes d’études avec brio. D’abord son BAC A3, Mention avec la mention Bien, il a pris le chemin des Amphis de l’Université Université Mohamed V, Rabat- Maroc où l’actuel chargé de suivi des opérations du Fonds Covid 19 a décroché son DEUG en Sciences Juridiques. Suivant sa soif de savoir, il intégré l’University of Ibadan du Nigeria pour son diplôme supérieur de langue anglaise. Ce chemin faisant, il s’est inscrit dans cette même Université pour un diplôme d’études informatiques.



Le Général a aussi, décroché un Master 2 en Droits de l’Homme, Citoyenneté et Action Humanitaire à IDHP de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et un Master 2 en Gestion des Ressources Humaines- Organisations à l’ISM.



Ainsi, dans les rangs de l’armée, il est détenteur d’un IOBC/ Infantry officer Basic Course (USA). Et, un CPOS/ Cours de perfectionnement des officiers subalternes (EAI), un DEM/ Command and General staff College (USA), son DAGOS et FWC / National War College (Nigeria), Ecole supérieure de guerre.



Le Général François Ndiaye a été breveté en parachutiste de plusieurs écoles militaires, dont celles des Forces d’Armées Royales, des Forces Armées sénégalaises, d’Airborne aux USA, de Pathfinder (USA), de Jump master (USA) et d’Officier de guidage Terre (OGT).



Impeccable, il a été désigné Commandeur de l’ordre du mérite, Médaille commémorative guerre du Golfe, Officier ordre national du lion. Général Ndiaye a aussi, été décerné la Médaille Mission des Nations unies en République démocratique du Congo, la Médaille Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad, Médaille d’honneur de l’Armée de Terre du Sénégal et une Médaille Mission de la CEDEAO en Gambie, Officier de la Légion d’honneur française et Hall of Fame d’US Army Command and General Staff College, USA



EMPLOIS TENUS

Chef de section/ BATCINQ: 1983/84, chef du poste frontalier de Samine (Casamance), Chef de section / BATCONFED, Gambie : 1985/87, Chef de poste Aéroport de Yundum (Gambie), Commandant d’unité/ BATCONFED, Gambie : 1987/88, Bakau, (Gambie), Chef BOI / BATCONFED, Gambie : 1988/89, Directeur 14° Promotion (ENSOA) : 1989/90, (Kaolack), Commandant d’unité 31°CFV : 1990/91 Agnam Civol, Aide de Camp CEMGA : 1991/93, Rédacteur à EMG/DTR : 1993, Commandant d’unité 2°CFV, Ourossogui : 1994/95, OA/ Chef BOI/ BATSIX : 1995/96, Bignona



Général Ndiaye a été Commandant C.E.T/ Elinkine : 1996/97, Chef de Corps BATPARAS : 1997/98, Oussouye, Chef de Corps BATCINQ : 1999/2000, Ziguinchor, Chef de Corps BATDOUZE : 2000/2002, Dakar Bango, Chef du Centre Opérations permanent des Armées, COPA : 2003-2005.



Commandant Zone militaire n° 1 : 2005/2007, Dakar, Chef de la Cellule Commandement de la Formation 2009/2010, Chef de la Chaîne Ressources Humaines des Armées 2010 /12, Chef de la Cellule Coordination Défense Etudes Générales de l’Etat-major Particulier du Président de la République : 2015/2016, Chef d’état-major de l’Armée de terre : 2016



Général Ndiaye est devenu Inspecteur général des Forces Armées en décembre 2017



OPERATIONS EXTERIEURES



Le Général Ndiaye est devenu Chef G3 Opérations de la MONUC, RD Congo : 2002/2003, Kinshasa (RDC), Chef de la palification et des Officiers de liaison militaire de la MINURCAT : 2007 /09, Ndjamena, Tchad, Conseiller Militaire Principal au Bureau des Nations-Unies pour l’Afrique centrale, Libreville/ CEEAC : 2012 /15



GRADES SUCCESSIFS



François Ndiaye est devenu Sous-Lieutenant le 01 Janvier 1983. Puis Lieutenant le 01 octobre 1985, Capitaine en 01 Avril 1990, commandant le 01 Avril 1996, Lieutenant-Colonel le 01 octobre 2001. Suivant sa progression dans l’armée, François Ndiaye est nommé Colonel le 01 Juillet 2005. Forçant le respect et la reconnaissance, il devient Général de Brigade le 16 Juillet 2016 et général de Division le 17 décembre 2017.



Le Général François Ndiaye, un exemple de détermination et de témérité, a un parcours rempli. Bravo Général!